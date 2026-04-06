Автомобили возрожденной марки «Волга» будут продаваться не только в России

Стало известно первое экспортное направление Volga.

Легендарный советский и российский автобренд Volga готовится к возвращению на рынок в Беларуси. О планах по экспорту автомобилей сборки Горьковского автозавода (ГАЗ) стало известно из документации.

Как пишет портал «Китайские автомобили», процесс сертификации в республике проходит кроссовер Volga K40, который пока не представлен даже в России. Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) в Беларуси получат сразу две модификации — с 1,5-литровым мотором мощностью 181 л.с. и 218-сильным двигателем 2,0.

Volga K40 является «клоном» китайского Geely Atlas четвёртого поколения, дебютировавшего на рынке в 2025 году. Это 5-местный кроссовер с габаритами 4730 x 1910 x 1710 мм и двумя вариантами привода – передним и полным.

Две первые модели возрождённой марки Volga — кроссовер K50 (Geely Monjaro) и седан C50 (Geely Preface) уже презентованы. Старт продаж в России запланирован на лето 2026 года. О сроках дебюта K40 информации пока нет.

