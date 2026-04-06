Один вид штрафа для водителей хотят увеличить в пять раз

Действующее денежное наказание считают недостаточным.

Административное наказание за слишком шумный и «грязный» выхлоп может вырасти в несколько раз. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в Госдуму РФ, следует из документа, опубликованного в открытой электронной базе.

Штраф за превышение нормативов по шуму и содержанию загрязняющих веществ в выбросах составляет 500 рублей. Этот тариф был установлен ещё 13 лет назад. По мнению авторов законопроекта, учитывая инфляцию за этот период, административное наказание является незначительным, и необходимо повысить штраф до 2500 рублей.

«Актуальность принятия законопроекта обусловлена жалобами граждан в различные органы власти на шум и загрязнение атмосферы от транспортных средств.Установленные в 2013 году меры административной ответственности за подобные правонарушения являются явно недостаточными. Увеличение размера штрафа может оказать достаточный превентивный эффект, способствуя снижению количества правонарушений», — сказано в пояснительной записке.

Стоит отметить, что предложение о повышении штрафов за шумный и «грязный» выхлоп поступает на рассмотрение в Госдуму РФ уже не первый раз за последние годы. В частности, в 2025 году депутаты предлагали повысить административное наказание в 40 раз. Однако каждая такая инициатива не доходила даже до первого чтения.

