Бывший завод Volkswagen в России готовится к выпуску ещё одной модели

Линейка кроссоверов Tenet пополнится новым флагманом.

В ближайшее время на конвейер автозавода «АГР» в Калужской области, ранее принадлежавшего немецкому Volkswagen, встанет еще один кроссовер Tenet. Об этом рассказал глава региона Владислав Шапша.

На сегодняшний день в линейке российского бренда имеется три модели: компактный T4, среднеразмерный T7 и флагманский T8. Четвёртый кроссовер, как и три остальных, будет представлять собой лицензионную копию автомобиля Chery. Прототипом T9 является флагманский Chery Tiggo 9.

«Готовится к запуску в производство Tenet 9. Для этого как раз конвейер готовят», — цитирует губернатора информагентство ТАСС.

По итогам первого квартала 2026 года официальные дилеры Tenet продали 29 527 машин. Самой востребованной моделью стал T7, на который пришлось свыше 50% всех продаж бренда.

