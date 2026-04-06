ГИБДД Москвы анонсировала массовые проверки водителей и пешеходов

Оперативно-профилактическая кампания запланирована на 7 апреля.

Во вторник, 7 апреля, на московских дорогах пройдёт массовый рейд, направленный на выявление нарушений на пешеходных переходах. Об этом объявило столичное подразделение ГИБДД.

Сотрудники дорожно-патрульной службы в усиленном режиме проконтролируют соблюдение правил дорожного движения пешеходами и водителями.

«В рамках рейда автоинспекторы проведут информационно-разъяснительную работу с детьми и взрослыми по правилам дорожной безопасности при переходе проезжей части, а также норм поведения в жилой зоне и на дворовых территориях», — сказано в сообщении в официальном канале столичной ГИБДД в Max.

По официальным данным, количество наездов на пешеходов в Москве в прошлом году сократилось на 13% — с 2,6 до 2,3 тысяч происшествий.

