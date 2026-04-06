Представлен футуристичный комплекс фото- и видеофиксации

Один вид такого мобильного модуля заставит водителя сбросить скорость.

© Vitronic

Мобильными комплексами фотовидеофиксации на базе фургонов в наше время уже никого не удивишь. Но что насчёт передвижного модуля, похожего на футуристичный Tesla Cybertruck или какое-нибудь транспортное средство из «Звездных войн»?

Именно такие необычные комплексы дорожных камер появились на дорогах Монтгомери, столицы штата Алабама в США. Гигантский передвижной блок, разработанный немецкой компанией Vitronic, представляет собой сложную угловатую конструкцию и похож на бронемобиль. Камера установлена сзади, где также имеются фонари для работы в тёмное время суток.

Комплекс фото- и видеофиксации сконструирован таким образом, чтобы вандалы не могли добраться до оборудования. Он имеет бронированный корпус и оснащён датчиками, фиксирующими несанкционированное перемещение. На случай поджога предусмотрена система автоматического пожаротушения.

Передвижной комплекс может управляться автономно. То есть сотрудники дорожной полиции удаленно меняют его местоположение, направляя на проблемные участки, где водители превышают скорость чаще всего.

На сегодняшний день на дорогах Монтгомери установлено уже шесть футуристичных мобильных комплексов.

На дорожных светофорах появится сигнал нового цвета