Сезонную скидку на бензин хотят ввести в России

Попадут под эту программу далеко не все автомобилисты.

10-процентная скидка на бензин может появиться на российских автозаправочных станциях. Претендовать на дисконт на АЗС сможет определённая категория автомобилистов.

Как пишет РИА Новости, социальная инициатива получила название «Бензин для дачников». Исходя из наименования становится понятно, что скидка будет положена дачникам, но только от 60 лет и старше.

«Предлагаемая мера позволит оказать ощутимую поддержку гражданам старшего поколения, повысить их мобильность и качество жизни», — прокомментировал автор инициативы, вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов.

Для получения скидки в размере 10% автовладелец будет должен предоставить документ, подтверждающий членство в садоводческом некоммерческом товариществе или дачном кооперативе. Действовать скидка будет на один автомобиль, зарегистрированный на получателя льготы.

Участие топливных компаний в социальной программе хотят сделать добровольным. При этом предлагается проработать ряд мер по стимулированию их интереса.

Предложение о программе «Бензин для дачников» направлено на рассмотрение главе Минэнерго Сергею Цивилёву.

