Рост цен на бензин в Москве остаётся на высоком уровне, несмотря на замедление

После рекордного скачка во второй половине марта темп подорожания автомобильного топлива на столичных АЗС замедлился вдвое.

Рост цен на бензин на московских заправках (АЗС) замедлился впервые с середины марта. За последние семь дней автомобильное топливо в столице подорожало в среднем на 11 копеек против 20 копеек в две предыдущие недели.

Как следует из отчёта Московской топливной ассоциации (МТА), с которым ознакомился «Рамблер/авто», сильнее всего с 30 марта по 6 апреля подорожал премиальный АИ-100 — на 20 копеек. АИ-92 и АИ-95 прибавили на 6 и 9 копеек соответственно.

Как изменилась стоимость бензина и дизтоплива на московских АЗС с 30 марта по 6 апреля:

АИ-92: +6 копеек, с 63,77 до 63,83 рубля;

АИ-95: +9 копеек, с 70,27 до 70,36 рубля;

АИ-100: +20 копеек, с 95,30 до 95,50 рубля;

ДТ: без изменений, 77,11 рубля.

О том, как в конце марта – начале апреля изменились цены на бензин по всей России, станет известно в среду, 8 апреля, когда Росстат опубликует свой отчёт.

