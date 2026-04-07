Россияне бросились скупать новые автомобили Toyota

Спрос на машины японской марки вырос на 111%.

Продажи автомобилей Toyota в России увеличились в два с лишним раза, хотя японский бренд не работает официально на российском авторынке уже пятый год. О резком росте популярности RAV4, Camry, Highlander и других моделей в нашей стране рассказал гендиректор «Автостата» Сергей Целиков в своём Телеграм-канале.

За первые три месяца текущего года россияне приобрели 6914 новых автомобилей Toyota. Для сравнения, в январе-марте 2025-го было куплено 3283 машины. Таким образом, за год спрос вырос на 111%.

88% проданных автомобилей Toyota были собраны в Китае, где у «японцев» есть четыре завода, в том числе в рамках сотрудничества с местными компаниями FAW и GAC.

Топ-5 самых популярных моделей Toyota в России в январе-марте 2026 года:

RAV4 — 2350 единиц (+170%); Highlander — 2263 (+396%); Camry — 1264 (+38%); Land Cruiser Prado 150 — 170 (+100%); Corolla — 158 (-13%).

По итогам марта Toyota стала самой востребованной маркой в России, которая официально не представлена на нашем рынке. Причём в «общем зачете» японский бренд занял седьмое место, уступив только российским Lada, Tenet, «китайцам» Haval, Geely, Changan и белорусскому Belgee.

Названы самые надежные китайские авто: они продаются и в России