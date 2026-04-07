Завод Aurus возобновил работу после длительного перерыва

Выпуск автомобилей на предприятии в Елабуге был приостановлен в начале февраля.

Автозавод Aurus в Елабуге возобновил производство машин, остановленное в первых числах февраля. Предприятие вернулось к полноценной работе и вовсю готовится к серийному выпуску рестайлинговой версии своего флагмана.

«Производственная площадка Aurus в Елабуге возобновила работу в штатном режиме в соответствии с планом на 2026 год», — рассказали в пресс-службе завода нашим коллегам из «Российской газеты».

На заводе отметили, что главная задача на ближайшую перспективу — запуск серийного производства обновлённого роскошного седана Aurus Senat. Согласно официальному заявлению в феврале, работа завода была приостановлена на два месяца как раз для подготовки к выпуску этой модели.

«На текущий момент уже сварены и окрашены предсерийные кузова, выполнена настройка оборудования для выпуска новой модели, отработаны необходимые технологические операции», — поделились подробностями на предприятии.

Старт серийного выпуска рестайлингового Aurus Senat запланирован на 2026 год. Точная дата пока неизвестна.

