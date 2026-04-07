На бывшем заводе Toyota в России построят научно-производственный центр

На северо-западе России появится первый R&D-центр в области легкового автомобилестроения.

Автомобильный завод в Санкт-Петербурге, до 2022 года принадлежавший японскому концерну Toyota, станет площадкой для Центра исследований и разработок в сфере автомобилестроения. Об этом заявил губернатор Северной столицы Александр Беглов.

«Проектирование уже ведётся. Он станет первым R&D-центром в области легкового автомобилестроения на северо-западе России», — приводит слова губернатора новостное агентство РИА Новости.

Подразделение будет заниматься проектированием и созданием новых автомобилей, разработкой и внедрением современных технологий, локализацией производства ключевых компонентов, таких как двигатели и электронные системы. Среди других направлений работы — адаптация автомобилей под условия эксплуатации в России и для соответствия отечественных стандартам.

Площадь будущего Центра исследований и разработок составит около 18 000 кв. метров. Строительство объекта обойдётся в 3,1 млрд рублей, которые будут выделены в виде казначейского инфраструктурного кредита.

Перезапуск конвейера на заводе в Шушарах запланирован на 2026 год. По неподтверждённой пока информации, выпускать на предприятии будут люксовые автомобили новой российской марки Senat.

Бывший завод Toyota будет выпускать автомобили нового российского бренда