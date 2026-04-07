На двух автомагистралях в России повысят разрешённую скорость

Нововведения вступят в силу с 13 апреля.

Две крупные федеральные автомагистрали — М-11 «Нева» и М-4 «Дон» — переходят на летний скоростной режим. Со следующего понедельника максимально допустимая скорость на некоторых участках и для отдельных категорий автомобилей будет повышена до 110-130 км/ч, сообщила пресс-служба «Автодора».

Повышение лимита плановое: ограничения, действовавшие в зимний период, будут отменены в связи с наступлением благоприятных погодных условий и для обеспечения более комфортного движения.

На каких участках М-4 «Дон» и М-11 «Нева» изменится скоростной режим с 13 апреля 2026 года?

М-4 «Дон» с 297-го по 322-й км: с 90 до 110 км/ч;

М-11 «Нева» от 59-го км в Московской области до Санкт-Петербурга: с 110 до 130 км/ч;

М-4 «Дон» с 517-го по 544-й км: со 110 до 130 км/ч.

Новые скоростные лимиты распространяются только на легковые автомобили и грузовые машины с разрешённой максимальной массой до 3,5 тонн и лишь на вышеперечисленных участках. Для остальных транспортных средств и на других частях М-4 «Дон» и М-11 «Нева» будут действовать актуальные ограничения – от 90 до 110 км/ч.

