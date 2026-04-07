Новый Volkswagen Touareg будет полностью электрическим

У бензинового и дизельного VW Touareg всё-таки будет преемник.

Один из самых знаковых автомобилей Volkswagen — внедорожник Touareg — не уйдёт в историю в обозримой перспективе и останется в модельной гамме в виде электромобиля. Об этом заявил глава отдела продаж компании Мартин Сандер.

Бензиновый/дизельный Touareg доживает свои последние дни. К середине текущего года VW прекратит выпуск этого люксового кроссовера, производство которого началось в 2002 году. Однако это не значит, что у него не будет преемника.

«Touareg – не самый массовый автомобиль, однако у него есть своя целевая аудитория. Поэтому мы изучаем вариант с запуском модели следующего поколения», – цитирует менеджера портал AutoCar.

Сандер подчеркнул, что Volkswagen Touareg останется внедорожником, но впервые в своей истории лишится двигателя внутреннего сгорания. В актуальном модельном ряду «Туарега» есть гибридные версии с фирменным электрическим довеском e-Hybrid в паре с 3,0-литровым турбомотором выдающим свыше 450 л.с. Но чистых «электричек» в линейке Touareg никогда ещё не было.

О сроках выхода электрического Volkswagen Touareg информации на данный момент нет. Дебют электрического внедорожника состоится в лучшем случае через 3-4 года. Скорее всего, базироваться SUV будет на новейшей платформе SSP (Scalable Systems Platform), которая ещё находится в разработке и будет готова к использованию только в 2029-м и в 2030-м.

