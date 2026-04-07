Владельцам бензиновых автомобилей грозит крупный штраф

© Дептранс Москвы

Водителям на автомобилях с классическим двигателем внутреннего сгорания грозит серьёзный штраф при парковке рядом с зарядной станцией для гибридов и электромобилей. Об этом напомнил Департамент транспорта Москвы.

Такие зоны обозначаются знаком «Остановка запрещена» с дополнительной табличкой, на которой изображён автомобиль с «вилкой». Это значит, что припарковаться в этом месте могут только «электрички» и подзаряжаемые гибриды с целью пополнения запаса электроэнергии.

«Штраф за нарушение — 4500 рублей», — подчеркнули в столичном Дептрансе.

В январе-марте текущего года в Москве был зафиксирован 561 случай парковки с рядом с зарядной станцией. Это почти в 1,5 раза меньше (на 46%), чем за аналогичный период 2025 года.

Электромобили и гибриды: основные виды, их плюсы и минусы