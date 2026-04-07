Сотни тысяч владельцев Ford могут «ослепнуть» на дороге

Почти полмиллиона автомобилей американского концерна могут быть небезопасны.

Мировой лидер по отзывам Ford объявил очередную масштабную сервисную кампанию для устранения заводского дефекта. Возврату в дилерский центр подлежат 422 613 автомобилей, передаёт Reuters.

Отзыв связан с бракованными стеклоочистителями лобового стекла. Из-за заводского дефекта «дворники» могут сломаться в любой момент, что в дождь, снегопад или просто на грязной дороге чревато проблемами с видимостью и созданием аварийной ситуации.

Под отзыв попали внедорожники Ford Expedition и Lincoln Navigator, а также несколько пикапов серии F. В рамках бесплатных работ дилеры проверят поводки (рычаги) стеклоочистителей и при обнаружении дефекта заменят их.

Новый отзыв не самый большой для Ford в этом году. Гораздо масштабнее была сервисная кампания в конце февраля, когда на 4,3 млн машин американского концерна была обнаружена неполадка с проводкой для прицепа.

