Суд заблокировал сайты по продаже автомобильных номеров-перевёртышей

Сайты, продававшие девайсы для сокрытия госномеров, внесены в список запрещённых.

Осенью 2024 года в России было ужесточено наказание за использование устройств, позволяющих скрыть номерные знаки на автомобиле. Их продажа была запрещена ещё раньше, а теперь интернет-магазины, продолжавшие торговлю, внесены в список запрещённых.

Так называемые рамки-перевёртыши откидывают и даже переворачивают на 180 градусов номер при проезде машины под дорожной камерой, а потом возвращают на место. С их помощью недобросовестные водители уклоняются от штрафов или оплаты проезда по платным дорогам.

Несмотря на запрет на продажу, эти хитрые приспособления до сих пор продавались в Сети.

«Прокуратура посчитала информацию незаконной, так как она способствует нарушению ПДД и подстрекает к противоправным действиям. Суд согласился с доводами и запретил сайты – их внесли в список запрещённых доменов», — пишет Телеграм-канал Baza.

Согласно действующему законодательству, использование девайса, скрывающего госномер, грозит автовладельцу лишением водительского удостоверения на срок 1-1,5 лет. До конца 2024 года за это было предусмотрено денежное наказание в размере 5000 рублей и лишение прав на три месяца.

Верховный суд оштрафовал водителя за нечитаемый номер на чужой машине