Названа самая частая причина обращений в автосервис после зимы

Эксперты Сбера перечислили главные проблемы с автомобилем после эксплуатации зимой.

Зима прошла, но для автомобилистов это не повод расслабляться. Скорее наоборот. Начало весны — самое время для того, чтобы посетить станцию технического обслуживания (СТО), ведь холода не проходят бесследно для автомобиля. Эксперты экосистемы Сбера для автолюбителей выяснили, с какими проблемами чаще всего сталкиваются водители после зимнего времени года.

По данным обращений клиентов на СТО Ситидрайва, около 60% всех визитов связано с диагностикой и ремонтом подвески, которая зимой подвергается большой нагрузке из-за ям, наледи и реагентов. В первую очередь специалисты проверяют амортизаторы, рычаги и шаровые соединения.

Отдельный сезонный фактор – износ резинометаллических элементов подвески. Чаще всего требуется замена втулок стабилизатора и сайлентблоков, которые теряют эластичность из-за холода и воздействия реагентов.

Треть всех визитов в автосервис после зимы приходится на электрооборудование автомобиля. Морозы и перепады температур влияют на работу аккумулятора, генератора и стартера, поэтому весной возрастает число диагностик и замен.

В числе других наиболее востребованных работ на СТО после зимы: шиномонтаж и балансировка, диагностика ходовой части, замена масла и фильтров, а также кузовные работы для устранения сколов и повреждений лакокрасочного покрытия, возникших из-за воздействия реагентов и абразивных частиц на дорогах в зимний период.

«Эксперты СберАвто рекомендуют не откладывать проверку автомобиля после зимы и проходить базовую диагностику в начале весны, даже если машина не подает явных сигналов. В обязательный минимум входят проверка подвески и тормозной системы, состояния аккумулятора и электроники, а также диагностика геометрии колес. Также требуется проверить качество антифриза и оценить состояние кондиционера», — говорится в материале по итогам исследования.

По наблюдениям специалистов СберАвто, повышенным спросом после зимы пользуется комплексное обслуживание автомобиля. В один визит могут входить сразу несколько работ: от смены шин до диагностики подвески и настройки геометрии колёс, которые из-за неровностей и ударных нагрузок углы установки могу сбиться, что ухудшает управляемость машины и ускоряет износ шин.

«Важно обращать внимание даже на незначительные изменения в поведении автомобиля: о проблемах с подвеской могут сигнализировать посторонние стуки и ухудшение управляемости, а об износе тормозной системы — увеличение тормозного пути или вибрации при торможении. Отдельного внимания требует аккумулятор: если двигатель запускается медленнее обычного или возникают перебои в работе электроники, это может говорить о снижении его ресурса после холодов», — подчеркнули специалисты СберАвто.

Переобуваемся: полный чек-лист по переходу с зимней на летнюю резину