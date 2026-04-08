Рассекречены изображения нового внедорожника Haval

«Рамник» займет место флагмана в линейке Haval.

Китайская марка Haval готовится к премьере новинки, которая займёт место флагмана в линейке и потеснит нынешнюю топовую модель, кроссовер H9. Опубликованы первые изображения автомобиля и раскрыты некоторые технические подробности.

Новинка под кодовым названием HX представляет собой полноразмерный внедорожник с рамной конструкцией. Длина машины составляет 5,2 метра, а салон рассчитан на три ряда сидений. Эта модель будет одной из больших в линейке Haval.

Среди отличительных особенностей дизайна Haval HX — квадратные формы кузова, прямоугольные фары и фонари, рельефные колёсные арки, многоспицевые хромированные диски. Можно также отметить полноценное запасное колесо на пятой двери.

Что касается технического оснащения, то «рамник» оснащается 2,0-литровым турбодвигателем мощностью 235 л.с. и двумя электромоторами, выдающими 402 л.с. Подробностей по батарее и дальности хода пока нет. Известно лишь, что гибрид – подключаемый, то есть подзарядка возможна как от обычной розетки, так и на ходу от ДВС.

Название будущего флагмана Haval будет обнародовано 10 апреля. Премьера самого внедорожника состоится в рамках Международного автосалона в Пекине, который в этом году пройдёт с 24 апреля по 3 мая.

