Штрафы автосалонов за обман покупателей хотят ужесточить в 10 раз

Действующие штрафы назвали «мизерными».

© Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

Продавцам автомобилей станет менее выгодно обманывать покупателей: продавать неисправленные или битые машины, осуществлять махинации с документами и прочее. На рассмотрение в Госдуму РФ внесён законопроект о многократном повышении штрафов недобросовестных продавцов, который распространяется в том числе на авторитейл.

Сейчас автосалоны, сервисные центры, шиномонтажки, кредитные организации и страховые компании в случае обмана клиента рискуют получить штрафы в размере 10 000-30 000 рублей (должностные лица: менеджер по продажам, руководитель отдела продаж) и 20 000-50 000 рублей (юрлица: магазины, автосалоны, автомастерские). Административное наказание граждан, которые не являются индивидуальными предпринимателями и, например, просто перепродают автомобиль, составляет 3000-5000 рублей.

Депутаты Госдумы предложили скорректировать тарифы и повысить штрафы в 10 раз. Соответствующий проект поправок уже находится на рассмотрении в нижней палате парламента.

«Сейчас штрафы за такие нарушения мизерные, они не менялись с 2014 года. В итоге покупателей обсчитывают. Вроде бы обманывают по чуть-чуть, но «на круг» выходят приличные суммы. И экономическая «выгода» недобросовестных продавцов в разы превышает возможные санкции», — написал в своём Телеграм-канале один из авторов законопроекта, глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

Стоит отметить, что в 2026 году как раз в 10 раз были повышены штрафы продавцов за навязывание потребителям дополнительных товаров, работ и услуг. «Вилка» административных наказаний увеличилась с 2000-40 000 рублей до 50 000-500 000 рублей.

