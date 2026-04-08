Старт продаж нового Haval M6: что поменялось и сколько стоит кроссовер

Обновлённый кроссовер Haval M6 вышел на российский рынок.

© GWM

В среду, 8 апреля, в российской дилерской сети Great Wall Motor стартовали продажи обновлённого Haval M6. О том, как изменился кроссовер сборки тульского автозавода, рассказали в представительстве марки.

Дебютировавший на российском рынке ещё в 2023 году компактный кроссовер получил ряд изменений. Среди них — глянцево-чёрная решётка радиатора и увеличенная с 10,2 до 12,3 дюйма диагональ экрана мультимедийной системы, руль с утолщённым ободом и обогревом, а также передние боковые подушки безопасности.

Технически обновлённый Haval M6 ничуть не отличается от предыдущей версии. Под капотом установлена 1,5-литровая турбочетвёрка» на 143 л.с. Коробка передач — 6-ступенчатая «механика» или 7-скоростной «робот».

Комплектация всего одна — «Оптимум». В наборе оснащения имеются: климат-контроль, электронный стояночный тормоз с функцией автоудержания, бесключевой доступ и кнопка запуска двигателя, круиз-контроль, задние парковочные датчики, системы стабилизации движения, электрорегулировка зеркал заднего вида, аудиосистема с четырьмя динамиками, электростеклоподъёмники всех дверей, рейлинги на крыше, полностью светодиодные фары с дневными ходовыми огнями, противотуманные фары.

Стоимость нового Haval M6 с механической КПП составляет 2 049 000 рублей, с DCT — 2 349 000 рублей.

