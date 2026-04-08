Где в России больше всего китайских авто? Спойлер: не в Москве

Иван Беликов

Десятка российских регионов по доле «китайцев» на дорогах.

Где в России больше всего китайских авто? Спойлер: не в Москве
Китайских легковых автомобилей на российских дорогах с каждым годом становится всё больше. По данным на начало 2026-го их доля достигла 5,8% — 3,1 млн из 52,9 млн машин на учёте в ГИБДД . Но как выглядит этот показатель отдельно по стране? НАПИ (Национальное агентство промышленной информации) представило топ-10 регионов.

В десятку включены субъекты РФ, на которые приходится 41,1% всего отечественного парка легковых автомобилей. Доля машин российских марок в них составляет 27,6%, китайских — 7,4%.

Топ-10 регионов России по доле китайских автомобилей:

  1. Санкт-Петербург — 9,6%;
  2. Москва — 9%;
  3. Московская область — 7,7%;
  4. Республика Татарстан — 6,9%;
  5. Краснодарский край — 6,7%;
  6. Самарская область — 6,4%;
  7. Челябинская область — 5,8%;
  8. Ростовская область — 5,8%;
  9. Свердловская область — 5,6%;
  10. Республика Башкортостан — 5,4%.

Первую строчку по доле авто отечественного производства занимает Москва — 76,6%. На втором месте идёт Санкт-Петербург с показателем 75,2%. Замыкает тройку Подмосковье с 72%. Меньше всего российских автомобилей в Самарской области — 45%.

Россияне начали массово отказываться от китайских авто