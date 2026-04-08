Где в России больше всего китайских авто? Спойлер: не в Москве

Десятка российских регионов по доле «китайцев» на дорогах.

Китайских легковых автомобилей на российских дорогах с каждым годом становится всё больше. По данным на начало 2026-го их доля достигла 5,8% — 3,1 млн из 52,9 млн машин на учёте в ГИБДД . Но как выглядит этот показатель отдельно по стране? НАПИ (Национальное агентство промышленной информации) представило топ-10 регионов.

В десятку включены субъекты РФ, на которые приходится 41,1% всего отечественного парка легковых автомобилей. Доля машин российских марок в них составляет 27,6%, китайских — 7,4%.

Топ-10 регионов России по доле китайских автомобилей:

Санкт-Петербург — 9,6%; Москва — 9%; Московская область — 7,7%; Республика Татарстан — 6,9%; Краснодарский край — 6,7%; Самарская область — 6,4%; Челябинская область — 5,8%; Ростовская область — 5,8%; Свердловская область — 5,6%; Республика Башкортостан — 5,4%.

Первую строчку по доле авто отечественного производства занимает Москва — 76,6%. На втором месте идёт Санкт-Петербург с показателем 75,2%. Замыкает тройку Подмосковье с 72%. Меньше всего российских автомобилей в Самарской области — 45%.

