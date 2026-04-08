Рост цен на бензин в России замедлился до месячного минимума

Стало известно, как изменились цены на заправках по стране в начале апреля.

Бензин на российских автозаправочных станциях продолжает дорожать, но уже не такими высокими темпами, как в предыдущие три недели. Об этом свидетельствуют данные Росстата, опубликованные в среду, 8 апреля.

С 31 марта по 6 апреля средняя розничная стоимость бензина в России выросла на 12 копеек — с 66,73 до 66,85 рубля за литр. Это наименьший недельный прирост цен на топливо с первой половины марта.

За неделю бензин подорожал в 65 регионах. Наибольший рост цен зафиксирован в Республике Алтай и Амурской области (+0,8%). В Москве и Санкт-Петербурге топливо стало дороже на +0,1% и +0,3% соответственно.

Снижение цен на бензин зафиксировано в Сахалинской области (-0,4%) и республиках Марий Эл и Саха (Якутия) (-0,1%).

Динамика средних розничных цен на автомобильное топливо с 31 марта по 6 апреля:

АИ-92: +12 копеек, с 63,19 до 63,31 рубля;

АИ-95: +12 копеек, с 68,61 до 68,73 рубля;

АИ-98 и выше: +23 копейки, с 92,60 до 92,83 рубля;

ДТ: +14 копеек, с 77,73 до 77,87 рубля.

Как менялась средняя розничная цена бензина в России с начала 2026 года:

31 марта-6 апреля: +12 копеек;

23-30 марта: +18 копеек;

16-23 марта: +24 копейки;

10-16 марта: +16 копеек;

2-10 марта: +9 копеек;

24 февраля – 2 марта: +4 копейки;

16-24 февраля: +17 копеек;

10-16 февраля: +6 копеек;

3-9 февраля: +14 копеек;

27 января-2 февраля: +18 копеек;

20-26 января: 65,47 рубля (без изменений);

13-19 января: +8 копеек;

1-12 января: средняя стоимость за литр — 65,39 рубля.

