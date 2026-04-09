«Шаг за шагом»: 2ГИС запустил новый режим навигации
Картографический сервис представил функцию навигации при нестабильном сигнале спутников.
2ГИС запустил новый режим навигации «Шаг за шагом», который помогает пользователям продолжать движение по маршруту при нестабильном сигнале спутников. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании, поступившем в редакцию «Рамблер/авто» в четверг, 9 апреля.
Если приложение фиксирует проблемы с определением местоположения, оно автоматически предлагает перейти в режим, где маршрут отображается в виде последовательности отдельных шагов. Для каждого шага пользователь видит ключевую информацию о следующем участке пути: направление движения, расстояние до ближайшего манёвра и ориентир, который поможет не сбиться с маршрута.
После того как участок пройдён и манёвр выполнен, можно вручную перейти к следующему шагу — эта механика позволяет сохранять понятный и предсказуемый сценарий движения даже при сбое геолокации. Когда сигнал спутников снова становится стабильным, 2ГИС предложит вернуться к обычному автоматическому геопозиционированию.
«Местоположение пользователя на карте определяется не самим приложением, а аппаратно телефоном: устройство получает данные через спутниковые системы, которые поддерживает его чип, а приложения уже используют эту информацию, чтобы показать геопозицию», — рассказал руководитель продуктов транспорта и навигации в 2ГИС Сергей Кириллов.
Новый режим «Шаг за шагом» доступен в автонавигаторе, грузовом навигаторе и навигаторе для пешеходов. Как отметили в 2ГИС, эта функция поможет сделать маршрут понятным в условиях нестабильного сигнала спутников, а движение — более предсказуемым и спокойным.
