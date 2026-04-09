«Шаг за шагом»: ​​2ГИС запустил новый режим навигации

Картографический сервис представил функцию навигации при нестабильном сигнале спутников.

​​2ГИС запустил новый режим навигации «Шаг за шагом», который помогает пользователям продолжать движение по маршруту при нестабильном сигнале спутников. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании, поступившем в редакцию «Рамблер/авто» в четверг, 9 апреля.

Если приложение фиксирует проблемы с определением местоположения, оно автоматически предлагает перейти в режим, где маршрут отображается в виде последовательности отдельных шагов. Для каждого шага пользователь видит ключевую информацию о следующем участке пути: направление движения, расстояние до ближайшего манёвра и ориентир, который поможет не сбиться с маршрута.

После того как участок пройдён и манёвр выполнен, можно вручную перейти к следующему шагу — эта механика позволяет сохранять понятный и предсказуемый сценарий движения даже при сбое геолокации. Когда сигнал спутников снова становится стабильным, 2ГИС предложит вернуться к обычному автоматическому геопозиционированию.

​​​​«Местоположение пользователя на карте определяется не самим приложением, а аппаратно телефоном: устройство получает данные через спутниковые системы, которые поддерживает его чип, а приложения уже используют эту информацию, чтобы показать геопозицию», — рассказал руководитель продуктов транспорта и навигации в 2ГИС Сергей Кириллов.

Новый режим «Шаг за шагом» доступен в автонавигаторе, грузовом навигаторе и навигаторе для пешеходов. Как отметили в 2ГИС, эта функция поможет сделать маршрут понятным в условиях нестабильного сигнала спутников, а движение — более предсказуемым и спокойным.

