Россияне массово переходят на автомобильный «секонд-хенд» из Китая

В России зафиксирован всплеск спроса на подержанные иномарки из Китая.

© Toyota

Продажи подержанных иномарок Toyota Corolla, Audi Q3, Volkswagen Golf, Hyundai Elantra и многих других популярных в России моделей взлетели в 2,5 раза. Причём эти машины везут на российскую вторичку не из Японии, Германии и Южной Кореи, а из Китая, где их и собирают.

Как сообщил гендиректор «Автостата» Сергей Целиков в своём Телеграм-канале, в январе-марте 2026 года в России было продано 19,4 тысяч легковушек с пробегом из Китая. Это на 145% больше, чем в первом квартале прошлого года.

«Активный ввоз автомобилей с пробегом из Китая начался лишь в 2023 году. До этого импорт исчислялся единицами», — подчеркнул Целиков.

Примечательно, что в десятке самых популярных «бэушек» из Поднебесной не оказалось ни одной машины китайской марки.

Топ-10 самых продаваемых авто с пробегом из Китая:

Toyota Corolla — 1 489 (+368% по сравнению с январем-мартом 2025 года); Volkswagen Tauron — 1163 (+1063%); Audi Q3 — 1011 (+1049%); Audi A3 — 980 (+1300%); Volkswagen Tharu — 851 (+1393%); Volkswagen Golf — 755 (+524%); Hyundai Elantra — 727 (+613%); BMW X1 — 644 (+1270%); Honda Vezel — 637 (+191%); Volkswagen T-Roc — 572 (+940%).

В марочном рейтинге уверенно лидирует Volkswagen — 5093 единицы (+682%). На втором месте идёт Audi с 2426 автомобилями (+998%), на третьей строчке Toyota — 2089 штук (+7%). Дополнили топ-5 Honda (1552 единицы, +76%) и BMW (1371, +444%).

