Штраф за пьяную езду на самокате повысят в 20 раз

Управление электросамокатом в нетрезвом виде обойдётся в 30 000 рублей.

В России могут значительно ужесточить штрафы водителей электросамокатов. Работа над соответствующим пакетом поправок уже ведётся, сообщил сенатор Артём Шейкин.

Согласно статьям 12.29 и 12.30 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ), штраф за превышение скорости на самокате составляет 800 рублей, за езду в нетрезвом виде — от 1000 до 1500 рублей. Законодатели предлагают повысить эти административные наказания.

«Штрафы должны быть существенными: превышение скорости — 5000 рублей, езда в нетрезвом виде — 30 000 рублей», — сказал Шейкин в беседе с ТАСС.

По словам сенатора, поправки будут приняты уже в 2026 году. Планируется ужесточить и штрафы за другие нарушения, как, например, езда вдвоем на одном самокате, которая сейчас обходится райдеру в 800 рублей.

