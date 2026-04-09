АвтоВАЗ устроил жёсткий тест своей новейшей модели

Кроссовер Lada Azimut прошёл испытания холодом и солью.

Будущий флагман АвтоВАЗ – кроссовер Lada Azimut прошёл серию жёстких испытаний на прочность и надёжность. В рамках заводских тестов были сымитированы жара, мороз, дождь, снег и даже соляной туман, рассказали в пресс-службе тольяттинского концерна.

Испытания были проведены в новейшем лабораторно-испытательном комплексе АвтоВАЗа, запущенном в эксплуатацию в 2023 году. «Азимут» прошёл климатические тесты при температуре -50 до +60°C, влажности от 25% до 95%.

Кроссовер испытали в дождевальной камере, убедившись в герметичности кузова. А ещё «Азимут» поместили в камеру соляного тумана, в которой моделируется многолетняя и всесезонная эксплуатация автомобиля в городе и на трассе для проверки кузова на коррозионную стойкость под воздействием реагентов.

«По итогам тестов Lada Azimut показал высокий уровень надёжности и адаптации к дорогам и климату России», — заключили в компании.

Запуск серийного производства Lada Azimut запланирован июль-сентябрь 2026 года. Следовательно, в продаже кроссовер АвтоВАЗа появится не раньше осени. Ориентировочная стоимость машины — около 2,5-2,7 млн рублей.

АвтоВАЗ анонсировал первый гибридный автомобиль Lada