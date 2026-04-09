В России могут запретить иностранные автомобильные шины

К покрышкам отечественного производства претензий нет.

Российский рынок автомобильных шин ждут серьёзные перемены: из продажи может исчезнуть треть бюджетных покрышек зарубежного производства. Об этом предупредила газета «Известия».

Минпромторг РФ предложил кабмину запретить эксплуатацию шин с высоким содержанием канцерогенных веществ, которые по мере износа резины выделяются в виде токсичной пыли. Если инициатива будет одобрена, то прежде всего пострадают импортёры.

По оценке Роскачества, 6 из 10 шин иностранного производства имеют превышение опасных веществ в составе. Покрышки российского производства (Pirelli, «Кама», Ikon Tyres, Cordiant) полностью соответствуют экологическим стандартам.

«В российской продукции все образцы прошли тестирование, и превышений канцерогенных веществ выявлено не было», — рассказали в представительстве Минпромторга на запрос ТАСС.

Эксперты опасаются, что запрет трети иностранных шин приведёт к повышению цен на рынке и вынудит россиян переходить на б/у продукцию или реже менять покрышки. В Минпромторге в свою очередь отмечают, что мощностей российских заводов хватит для того, чтобы обеспечить рынок автомобильными шинами, в том числе бюджетного сегмента.

