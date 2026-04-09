В Москве в третий раз за четыре месяца подорожает проезд по МСД

Новое повышение тарифа проезда по частично платной внутригородской магистрали будет самым высоким с начала 2026 года.

Стоимость проезда по Московскому скоростному диаметру (МСД) проиндексирована на 4 рубля и составит 19 рублей за участок или 171 рубль за поездку по всей автомагистрали. Новый тариф вступит в силу с 10 апреля, сообщила пресс-служба департамента транспорта Москвы.

Плата, как и до индексации, будет взиматься только в час-пик: с 07:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00. Проезд останется бесплатным 70% времени суток в будни, а также в выходные и праздники. Стоимость транзитного проезда не изменится и составит 950 рублей.

Проезд по 65-километровой внутригородской магистрали стал частично платным с февраля 2025 года. Решение властей было обусловлено высокой загруженностью дороги: ежедневно по МСД проезжают примерно 400 тысяч автомобилей, и пробки в часы пиковой загруженности достигали здесь 6-7 баллов. Введение платного проезда в отдельные часы помогло разгрузить магистраль.

Повышение тарифа проезда по МСД стало уже третьим с начала 2026 года. Предыдущие индексации были проведены 2 января и 14 марта – на 3 и 2 рубля соответственно.

