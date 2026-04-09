Первая машина легендарного гонщика Формулы 1 уйдёт с молотка

Минимальная стоимость автомобиля — €2,8 млн или 255 млн рублей.

© RM Sotheby’s

Аукционный дом RM Auctions, специализирующийся на продаже автомобилей, выставил на торги гоночную машину Формулы 1, получить которую мечтает, наверное, каждый коллекционер в мире. Будущему владельцу, правда, придётся выложить за неё немалую сумму.

На аукцион в Монако, который будет проведён 25 апреля, выставлен Toleman TG183B. За рулём этого автомобиля в 1984 году дебютировал в Ф1 Айртон Сенна. Будущий трёхкратный чемпион мира пилотировал эту машину в своей дебютной гонке в Бразилии, где сошёл из-за отказа мотора. И именно на этом шасси он выступал через две недели в ЮАР, где финишировал шестым и заработал свои первые очки.

История участия Toleman TG183B получилась недолгой, поскольку уже после четвёртой гонки сезона команда «выкатила» новую версию — TG184. С тех пор и до 1992 года машина «пылилась» на базе в английском Энстоуне, после чего была продана коллекционеру из США. А в 2017-м она была обратно выкуплена командой, к тому времени уже давно ставшей заводским проектом Renault, и последние годы регулярно появлялась на различных ретро-фестивалях.

К нашему времени болид, построенный в далёком 1984 году, сохранил 1,5-литровый турбомотор Hart 415T мощностью 800 л.с. и коробку передач. Сохранились даже оригинальные рычаг переключения передач и рукоятка.

Ориентировочная стоимость Toleman TG183B — от €2,8 до €3,8 млн, что по текущему обменному курсу составляет 255-347 млн рублей. Сумма не рекордная для болидов Ф1 на аукционах, но и не маленькая. В десятку самых дорогих моделей первая машина Сенны попадёт точно.

