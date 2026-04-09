УАЗ назвал сроки начала продаж нового «Патриота»

Презентация рестайлингового внедорожника пройдёт грядущим летом.

Модернизированный внедорожник УАЗ «Патриот» появится в официальной дилерской сети осенью 2026 года. Об этом пресс-служба Ульяновского завода сообщила нашим коллегам из «Российской газеты», также поделившись некоторыми подробностями о новинке.

Рестайлинговый «Патриот» оснащается турбодизелем 2,0 мощностью 136 л.с. (320 Н·м) в паре с 6-ступенчатой «механикой». В перспективе внедорожник может получить «автомат». И двигатель, и коробка передач — производства китайской марки JAC.

Останется в линейке и бензиновая версия с отечественным двигателем ЗМЗ рабочим объёмом 2,7 литра и мощностью 150 л.с. (235 Н·м). Агрегатироваться этот мотор, как и «китаец», с механической КПП с 6 передачами.

Среди внешних изменений автомобиля — светодиодная оптика и обновлённый интерьер. В частности, в салоне будет новое рулевое колесо с магниевым каркасом российского производства.

Презентация рестайлингового УАЗ «Патриот» состоится в конце лета этого года, запуск продаж запланирован на осень.

