Повышение штрафов, ещё одна «Волга» и бум продаж б/у «китайцев». Главное за неделю
Ужесточение штрафов за «грязный» выхлоп и пьяную езду на самокатах, запрет шин иностранного производства, ответ «Москвича» на мемную фразу АвтоВАЗа, перезапуск завода Aurus, новый закон об обязательной страховке для таксистов, премьера третьей модели Volga — эти и другие новости в подборке главных событий автоиндустрии уходящей недели.
Один вид штрафа для водителей хотят ужесточить в пять раз
В России могут в несколько раз повысить штрафы за шумный и «грязный» выхлоп автомобилей — с 500 до 2 500 рублей. Законопроект уже внесён в Госдуму РФ. Вопрос в том, получит эта инициатива «зелёный свет» или нет, потому что предложена она уже далеко не в первый раз. Авторы проекта поправок назвали основные причины, по которым нужно наконец-то ужесточить штрафы за нарушение норм по выбросам и шуму.
УАЗ назвал сроки начала продаж нового «Патриота»
Флагманский УАЗ «Патриот» готовится к рестайлингу: внедорожник впервые с 2022 года получит турбодизель, а также обзаведётся светодиодной оптикой и переработанным интерьером. В пресс-службе Ульяновского автозавода обозначили сроки презентации и появления новинки в автосалонах.
В России хотят запретить иностранные автомобильные шины
Бюджетные автомобильные шины зарубежного производства могут исчезнуть с российского рынка. Причина в новых экологических требованиях: Минпромторг РФ предлагает запретить покрышки с высоким содержанием канцерогенов. Есть ли вопросы к отечественной продукции? В ведомстве дали чёткий ответ.
Завод Aurus возобновил работу после длительного перерыва
Предприятие по производству люксовых автомобилей Aurus вернулось к работе после простоя, который длился с начала февраля. Завод полностью возобновил производство машин и активно готовится к запуску новой или, точнее, рестайлинговой модели. Больше подробностей — в нашей новости.
Штраф за пьяную езду на самокате повысят в 20 раз
В России могут в два десятка раз увеличить штраф электросамокатчиков за езду в состоянии алкогольного опьянения — до 30 000 рублей. Законодатели готовят пакет поправок, который вступит в силу уже в этом году. О том, какие ещё наказания для водителей самокатов собираются ужесточить, вы можете узнать в материале из нашей ленты.
Новый Volkswagen Touareg станет электрическим
Легендарный Volkswagen Touareg останется в модельной линейке немецкого автогиганта, несмотря на прекращение выпуска бензиновых и дизельных версий. Топ-менеджер компании подтвердил: внедорожник следующего поколения станет электрическим. Подробностей пока нет, но мы выяснили, когда примерно ждать «Туарег» на батарейках.
«Можно, если нужно»: «Москвич» дерзко ответил АвтоВАЗу
Удивительная и неожиданная история в российском автопроме. Автозавод «Москвич» зарегистрировал слоган «Можно, если нужно». Этот ход можно считать своего рода ответом на мемную фразу одного из топ-менеджеров АвтоВАЗа — «Можно, а зачем?». Подробности — по ссылке.
Путин подписал новый закон для такси
Для таксистов в России грядут перемены, и нет, речь не о нашумевшем законе о локализации такси. С 1 сентября 2026 года страховку для перевозки пассажиров можно будет оформить от одного дня до 12 месяцев вместо минимум одного года, как сейчас. Соответствующий законопроект утвердил президент Владимир Путин.
Рост цен на бензин в России замедлился
Темпы роста цен на российских заправках снизились до минимума за последний месяц: за прошлую неделю литр топлива подорожал в среднем всего на 12 копеек. В некоторых регионах цены на АЗС и вовсе пошли вниз. Где именно подешевела «горючка» и как изменились расценки на отдельные марки? Подробности — в обзоре с цифрами от Росстата.
Представлен третий автомобиль возрождённой марки «Волга»
Три премьеры за три недели. Возрожденный бренд «Волга» выкатил ещё одну модель: в пятницу 10 апреля был официально представлен кроссовер K40. Что интересного в копии Geely Atlas четвёртого поколения для российского рынка и как скоро эта машина появится в продаже? Ответы — в обзорном материале.
Россияне массово переходят на б/у авто из Китая
В России резко увеличился спрос на подержанные иномарки, привезённые из Китая. За первые три месяца 2026 года продажи таких автомобилей выросли в 2,5 раза. Примечательно, что среди них нет ни одной китайской марки. Какие бренды и модели пользуются наибольшим спросом на российской вторичке? Читайте в публикации «Рамблер/авто».
Также на прошедшей неделе мы рассказали о новой функции в 2ГИС, футуристичных комплексах фотовидеофиксации, самой частой причине обращения в автосервис после зимы, планах бывшего завода Volkswagen в России по выпуску ещё одной модели Tenet, переходе двух платных автодорог на летний скоростной режим и очередном массовом отзыве Ford.