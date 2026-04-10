АвтоВАЗ заработал на фоне обвала российского авторынка в начале 2026 года

Тольяттинский автоконцерн сообщил о прибыли в первом квартале 2026 года.

Ведущий российский производитель легковых автомобилей АвтоВАЗ отчитался о продажах и финансовых результатах в январе-марте 2026 года. Несмотря на обвал отечественного рынка в первые два месяца, тольяттинский концерн завершил первый квартал в плюсе, следует из официального заявления, поступившего в редакцию «Рамблер/авто»

С начала года официальные дилеры АвтоВАЗа реализовали 65 461 машин брендов Lada и X-Cite. Этот результат соответствует прогнозу компании, хотя и хуже прошлогоднего на 14%. Кроме того, компания осталась лидером по доле на рынке — 25%.

«Значительную поддержку продажам оказывают снижение цен с 1 января на Lada Aura на 354 тысяч рублей (-14%) и на Lada Largus на 73 тысяч рублей (-3,8%), а также рост спроса на автомобили семейства Niva, включая модель Travel с новым 1,8-литровым двигателем», — рассказали в пресс-службе АвтоВАЗа.

Также в компании назвали основные факторы, благодаря которым удалось завершить квартал с положительным финансовым результатом.

«Поступательный рост продаж от месяца к месяцу, тщательная проработка плана производства, продаж, финансовой модели, а также мероприятия по сокращению затрат вновь обеспечили положительные значения финансовых результатов Группы АвтоВАЗ в первом квартале 2026 года как по операционной, так и по чистой прибыли. Полученная прибыль будет направлена на финансирование инвестиционной программы», — рассказали в концерне.

На АвтоВАЗе подчеркнули, что дальнейшие финансовые результаты в 2026 году во многом будут зависеть от экономического курса. Среди ключевых факторов — снижение ключевой ставки и повышение доступности кредитных инструментов, а также достижение курса рубля, при котором будет выгодно отправлять автомобили Lada на экспорт.

10 фактов про АвтоВАЗ, о которых не знают посторонние