Соколов сообщил о планах АвтоВАЗа после успешного начала 2026 года

Президент тольяттинского концерна отметил положительные результаты в январе-марте и поделился дальнейшими планами на текущий год.

© АВТОВАЗ

Автозавод в Тольятти не собирается переходить на сокращённый режим работы и уже в третьем квартале 2026 года запустит серийное производство кроссовера Lada Azimut. Об этом рассказал президент концерна АвтоВАЗ Максим Соколов при подведении итогов первого квартала.

Как было объявлено в пятницу утром, 10 апреля, АвтоВАЗ выполнил план по продажам в январе-марте, реализовав 65 461 авто. Кроме того, компания завершила первый квартал в плюсе – как по операционной, так и по чистой прибыли.

«Тщательное планирование и глубокий факторный анализ, проведённые в ходе подготовки бюджета Группы АвтоВАЗ осенью прошлого года, вновь обеспечили нам достижение положительных финансовых результатов, которые мы показываем, начиная с 2022 года», — цитирует Соколова пресс-служба АвтоВАЗа.

По словам топ-менеджера, положительные финансовые результаты в январе-марте стали возможны благодаря тщательному планированию расходов и доходов и учёту факторов, которые могли бы повлиять на бюджет.

«Мы намерены сохранять позитивный тренд на протяжении всего года, обеспечивая масштабный инвестиционный поток в объёме более 40 млрд рублей и выпустив в III квартале на рынок новейший кроссовер Lada Azimut.

АвтоВАЗ продолжит работать в стандартном рабочем графике и прилагать все усилия для укрепления своего вклада в экономику страны», – заключил Соколов.

