Представлен третий автомобиль возрождённой марки «Волга»

Вслед за кроссовером K50 и седаном С50 рассекречена ещё одна модель Volga.

Возрожденный российский автобренд Volga представил уже третью по счёту модель — кроссовер K40. О характеристиках и особенностях новинки рассказало представительство марки.

Volga K40 представляет собой среднеразмерный паркетник, построенный на современной технологичной платформе. Точные габариты пока не названы, но отмечается, что кроссовер имеет просторный салон, вместительное багажное отделение и большой дорожный просвет, обеспечивающий высокую проходимость на дорогах с различным типом покрытия.

Оснащается третья «Волга» двумя комбинациями бензиновых моторов и коробок передач: 1,5-литровый двигатель с турбонаддувом мощностью 147 л.с. в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач (7DCT) и приводом на передние колеса, или 2-литровый двигатель с турбонаддувом мощностью 200 л.с. в сочетании с 8-ступенчатым классическим «автоматом» (8AT) и полным приводом.

Среди дизайнерских особенностей новой «Волги» можно отметить рельефные формы кузова и светодиодную оптику в сочетании с фирменной решёткой радиатора. В комплектацию кроссовера сборки Горьковского автозавода (ГАЗ) включены премиальная аудиосистема с 11 динамиками, передние сиденья с электрорегулировкой и вентиляцией, двухзонный климат-контроль, большая панорамная крыша, проекционный дисплей, пакет зимних опций и многое другое.

Старт продаж кроссовера Volga K40 запланирован на лето 2026 года. Подробности по комплектациям и стоимость будут обнародованы ближе к появлению новинки в автосалонах.

