Количество круглосуточных автозаправок в крупных городах России выросло на 12%

В российских городах-миллионниках подсчитали все заправки.

© Григорий Сысоев/РИА Новости

Автозаправочные (АЗС) и электрозарядные (ЭЗС) станции стали распространёнными круглосуточными сервисами в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных российских городах. Об этом сообщил 2ГИС, изучивший поисковые запросы россиян и работу ночной инфраструктуры в городах‑миллионниках.

Аналитики изучили, какие сервисы жители крупных российских городов ищут на карте в промежутке с 23:00 до 7:00. И согласно исследованию, число ночных запросов по поиску бензозаправок и электрозаправок стабильно растёт.

За последний год станции зарядки электрокаров стали искать в 2,2 раза чаще. Кроме того, возросла и частота запросов по поиску шиномонтажа ночью — в 1,7 раза.

На сегодняшний день в городах-миллионниках круглосуточно работают 6053 точек АЗС/ЭЗС. Это 91% от всех станций. Причём только за последний год количество доступных ночью заправок выросло на 12%.

На втором месте по численности идут продуктовые магазины — 4879. Следом в списке расположились заведения общепита (4622), гостиницы (4237) и аптеки (1182).

© 2ГИС

