«Китайцы» заполонили российские дороги: подсчитаны все авто самой популярной марки

В России пересчитали все машины Haval, стоящие на учёте в ГИБДД.

Количество автомобилей Haval на российских дорогах превысило 600 тысяч единиц. Об этом c мероприятия китайской марки в Москве в пятницу, 10 апреля, рассказал корресподент «Рамблер/авто».

Бренд Great Wall Motor (GWM) лидирует в сегменте иномарок в России уже несколько лет и, согласно опросу «Автостата», по узнаваемости уступает только отечественным Lada и УАЗу, опережая даже «Москвич».

На учёте в ГИБДД стоит 601,4 тысяч машин Haval. Это 1,14% всего парка легковых авто в России, насчитывающем 52,9 млн машин. Самой ходовой моделью является Jolion, выпускаемый на автозаводе в Туле. Следом по численности идут F7 и M6 — тоже выпускаемых на тульском предприятии.

Модельный ряд китайского автобренда в основном состоит из кроссоверов. Есть в линейке и пикапы, но их доля в российском автопарке Haval не превышает 0,3%.

Все автомобили Haval на российских дорогах:

Jolion — 238 614 штук (доля 39,7 %); F7 — 95 210 (15,8 %); M6 — 81 866 (13,9 %); Dargo — 53 983 (9 %); F7X — 49 866 (8,3 %); H3 — 25 484 (4,2 %); H6 — 22 419 (3,7 %); H9 — 13 037 (2,2 %); H5 — 9 623 (1,6 %); H7 — 5566 (0,9 %); H2 — 2545 (0,4 %); Прочие модели — 1 379 (0,3 %).

Чаще всего машины Haval можно встретить на дорогах в Центральной части России, на них приходится 39% от всего автопарка китайской марки — 234 777 единиц. Причём свыше половины ездят по дорогам Москвы (88 744) и Подмосковья (56 277). Меньше всего автомобилей Haval на Дальнем Востоке – 5777 штук, то есть лишь 1%.

