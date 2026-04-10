«Можно, если нужно»: «Москвич» дерзко ответил АвтоВАЗу

Ответ уже прозвучал в эфире радиостанций.

© foto.mos.ru

История с мемной фразой «Можно, а зачем?» от топ-менеджера АвтоВАЗа получила неожиданное продолжение. Автозавод «Москвич» зарегистрировал права на свой ответ на данный вопрос.

В открытом реестре Роспатента опубликована заявка на регистрацию права на фразу «Можно, если нужно». Заявителем значится Московский автомобильный завод «Москвич».

Таким образом, столичное предприятие убило, что называется, двух зайцев разом: ответило АвтоВАЗу и запатентовало рекламный слоган. Причём, как пишут Телеграм-каналы, фраза «Можно, если нужно» уже зазвучала в эфире федеральных радиостанций.

Любопытно, что и АвтоВАЗ не так давно оформил права на высказывание «Можно, а зачем?». Автором этой фразы является директор по продуктам компании Олег Груненков. Так управляющий ответил на вопрос, может ли тольяттинский концерн выпустить аналог BMW X5.

АвтоВАЗ оформил права на мемную фразу «Можно, а зачем?»