АвтоВАЗ отзывает свыше 40 тысяч автомобилей

На всех машинах будет доустановлен блок ЭРА-ГЛОНАСС.

Российский концерн АвтоВАЗ и Росстандарт объявили о запуске отзывной компании. Сервисная акция затронет 41 307 автомобилей Lada Granta, выпущенных с сентября 2021-го по апрель 2022 года, следует из заявления тольяттинского автозавода.

Причина — дооснащение машин блоком управления системой вызова экстренных оперативных служб Эра-ГЛОНАСС. Все работы будут бесплатными для собственников авто.

Напомним, временный выпуск автомобилей Lada без Эра-ГЛОНАСС был санкционирован нормативными документами и регламентами в связи со сложностями поставок комплектующих, возникших в 2021 году.

Владельцы автомобилей, подлежащих отзыву, получат приглашение в дилерские центры Lada посредством рассылки уведомлений. Также можно самостоятельно проверить, попадает ли машина под программу, введя VIN-код на сайте Росстандарта.

