ГИБДД объявила тотальные проверки водителей в выходные 11-12 апреля

Основное внимание автоинспекторы ДПС уделят поиску пьяных водителей.

© Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

В выходные 11 и 12 апреля на дорогах в ряде регионов России пройдут оперативно-профилактические рейды «Нетрезвый водитель». Сотрудники ГИБДД в усиленном режиме будут ловить автомобилистов, севших за руль в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

В списке регионов, где пройдут рейды, значатся Санкт-Петербург и Ленобласть, Нижегородская, Псковская, Владимирская, Кировская, Пензенская, Ивановская, Липецкая, Кировская, Орловская, Свердловская, Оренбургская, Костромская, Вологодская и Челябинская области, Краснодарский край, Республики Башкортостан, Карелия, Кабардино-Балкария и Крым, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (ХМАО).

В ходе массовых рейдов ГИБДД выставляет дополнительные экипажи ДПС на выездах и въездах в населенные пункты, аварийно-опасных участках дорог и улицах, в местах большого скопления людей – рядом с торговыми центрами, парками и ярмарками.

Инспекторы останавливают максимальное возможное количество автомобилей для проверки водителей. Они замечают нетрезвых водителей по таким признакам, как запах алкоголя, неадекватное поведение, нарушение речи и координации, и приглашают их пройти проверку на алкотестере.

В случае положительного теста автомобилист направляется на медосвидетельствование в медицинское учреждение, по итогам которого составляется постановление об административном или даже уголовном наказании.

Управление транспортным средством в состоянии опьянения грозит водителю штрафом в размере 45 000 рублей и лишением прав на срок 1,5-2 года. Если водитель в течение последних 12 месяцев уже был наказан за аналогичное нарушение, то ему грозит штраф до 300 000 рублей и лишение свободы до двух лет, а также конфискация автомобиля.

«ГИБДД призывает водителей не садиться за руль в нетрезвом состоянии и помнить об ответственности не только за свою жизнь, но и за жизнь окружающих», — обратилась Госавтоинспекция к водителям.

