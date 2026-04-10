Сборка автомобилей Haval в России: полный список отечественных деталей и компонентов

Что российского в автомобилях Haval сборки завода в Тульской области?

Китайский Haval – единственный автоконцерн из Поднебесной, у которого есть собственное, а не контрактное производство автомобилей в России. О том, сколько моделей в 2026 году выпускается на автозаводе в Тульской области и насколько они локализованы, представители компании рассказали на мероприятии в Москве в пятницу, 10 апреля.

Запущенный в работу в 2019 году завод в индустриальном парке «Узловая» выпускает шесть моделей. Это городские кроссоверы Jolion, F7, М6 и Dargo, кросс‑купе F7x и кроссоверы повышенной проходимости H3 и H7. Все эти автомобили выпускаются по полному циклу — со штамповкой, сваркой и окраской кузовов.

Как узнал корреспондент «Рамблер/авто», в России освоено свыше 500 деталей и комплектующих для автомобилей Haval. То есть их не везут из Китая, а изготавливают в нашей стране из местного сырья. Общее количество локальных поставщиков достигает 45-ти штук.

Локализованные детали кузова и подвески для автомобилей Haval в России:

Сталь кузова;

Остекление;

Лакокрасочное покрытие;

Бамперы;

Сидения;

Мультимедийная система;

Глонасс;

Обивка потолка и пола в салоне;

Стойки интерьера;

Шины;

Колёсные диски;

Стабилизатор поперечной устойчивости.

Кроме того, на предприятии в Тульской области с 2024 года налажен выпуск двигателей, которые тоже имеют высокую степень локализации:

Блок цилиндров;

Поршни двигателя;

Свечи зажигания;

Аккумулятор;

Насос охлаждения;

Элементы выхлопной системы;

Катализатор;

Топливный бак.

Благодаря высокой степени локализации сразу три кроссовера Haval были включены в список автомобилей, допущенных к работе в такси c 1 марта 2026 года — Jolion, F7 и F7x.

