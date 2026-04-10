Сборка автомобилей Haval в России: полный список отечественных деталей и компонентов
Что российского в автомобилях Haval сборки завода в Тульской области?
Китайский Haval – единственный автоконцерн из Поднебесной, у которого есть собственное, а не контрактное производство автомобилей в России. О том, сколько моделей в 2026 году выпускается на автозаводе в Тульской области и насколько они локализованы, представители компании рассказали на мероприятии в Москве в пятницу, 10 апреля.
Запущенный в работу в 2019 году завод в индустриальном парке «Узловая» выпускает шесть моделей. Это городские кроссоверы Jolion, F7, М6 и Dargo, кросс‑купе F7x и кроссоверы повышенной проходимости H3 и H7. Все эти автомобили выпускаются по полному циклу — со штамповкой, сваркой и окраской кузовов.
Как узнал корреспондент «Рамблер/авто», в России освоено свыше 500 деталей и комплектующих для автомобилей Haval. То есть их не везут из Китая, а изготавливают в нашей стране из местного сырья. Общее количество локальных поставщиков достигает 45-ти штук.
Локализованные детали кузова и подвески для автомобилей Haval в России:
- Сталь кузова;
- Остекление;
- Лакокрасочное покрытие;
- Бамперы;
- Сидения;
- Мультимедийная система;
- Глонасс;
- Обивка потолка и пола в салоне;
- Стойки интерьера;
- Шины;
- Колёсные диски;
- Стабилизатор поперечной устойчивости.
Кроме того, на предприятии в Тульской области с 2024 года налажен выпуск двигателей, которые тоже имеют высокую степень локализации:
- Блок цилиндров;
- Поршни двигателя;
- Свечи зажигания;
- Аккумулятор;
- Насос охлаждения;
- Элементы выхлопной системы;
- Катализатор;
- Топливный бак.
Благодаря высокой степени локализации сразу три кроссовера Haval были включены в список автомобилей, допущенных к работе в такси c 1 марта 2026 года — Jolion, F7 и F7x.
