Сборка автомобилей Haval в России: полный список отечественных деталей и компонентов

Иван Беликов

Что российского в автомобилях Haval сборки завода в Тульской области?

Китайский Haval – единственный автоконцерн из Поднебесной, у которого есть собственное, а не контрактное производство автомобилей в России. О том, сколько моделей в 2026 году выпускается на автозаводе в Тульской области и насколько они локализованы, представители компании рассказали на мероприятии в Москве в пятницу, 10 апреля.

Запущенный в работу в 2019 году завод в индустриальном парке «Узловая» выпускает шесть моделей. Это городские кроссоверы Jolion, F7, М6 и Dargo, кросс‑купе F7x и кроссоверы повышенной проходимости H3 и H7. Все эти автомобили выпускаются по полному циклу — со штамповкой, сваркой и окраской кузовов.

Как узнал корреспондент «Рамблер/авто», в России освоено свыше 500 деталей и комплектующих для автомобилей Haval. То есть их не везут из Китая, а изготавливают в нашей стране из местного сырья. Общее количество локальных поставщиков достигает 45-ти штук.

Локализованные детали кузова и подвески для автомобилей Haval в России:

  • Сталь кузова;
  • Остекление;
  • Лакокрасочное покрытие;
  • Бамперы;
  • Сидения;
  • Мультимедийная система;
  • Глонасс;
  • Обивка потолка и пола в салоне;
  • Стойки интерьера;
  • Шины;
  • Колёсные диски;
  • Стабилизатор поперечной устойчивости.
Кроме того, на предприятии в Тульской области с 2024 года налажен выпуск двигателей, которые тоже имеют высокую степень локализации:

  • Блок цилиндров;
  • Поршни двигателя;
  • Свечи зажигания;
  • Аккумулятор;
  • Насос охлаждения;
  • Элементы выхлопной системы;
  • Катализатор;
  • Топливный бак.

Благодаря высокой степени локализации сразу три кроссовера Haval были включены в список автомобилей, допущенных к работе в такси c 1 марта 2026 года — Jolion, F7 и F7x.

Китайский автогигант достиг в России того, что не удалось Hyundai и Kia