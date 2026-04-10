Китайский автогигант достиг в России того, что не удалось Hyundai и Kia

«Корейцы» в самые успешные годы работы направляли в Россию максимум 14% своих глобальных продаж.

Концерн Great Wall Motor в ближайший год может достичь семизначной отметки по проданным автомобилям в России и уже превзошёл показатель, который в своё время не покорился даже двум корейским автогигантам. Об этом рассказал корреспондент «Рамблер/авто» с презентации в Москве.

Согласно озвученным на мероприятии цифрам, за последние четыре года GWM реализовал в нашей стране свыше 600 тысяч автомобилей марок Haval, Tank, Wey и Ora. И уже в ближайший год «китайцы» планирует довести этот показатель до 1 млн единиц, настолько стремительно они прибавляют в продажах.

По рыночной доле Great Wall Motor на данный момент уверенно занимает второе место на российском рынке – 15%. Впереди только АвтоВАЗ с 25% всех продаж новых машин в стране.

На российский рынок уже приходится 15% всех мировых продаж автомобилей GWM. Таких цифр не было даже у «корейцев» Hyundai и Kia в лучшие годы работы в России, как в 2014-м, когда их общий объём реализации составил 180 тысяч штук.

«Hyundai / Kia на пике достигали 14%», — подчеркнул сооснователь и гендиректор «Автостата» Сергей Целиков на презентации.

С другой стороны, Great Wall Motor всё ещё есть к чему стремиться. Суммарная доля Hyundai и Kia на российском рынке в лучшие годы достигала 24%.

