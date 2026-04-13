Продажи Skoda в России взлетели почти на 300%: топ-5 самых востребованных моделей
Чешская марка ушла с российского авторынка в 2022 году.
В России резко вырос спрос на новые автомобили Skoda. Об этом рассказал гендиректор «Автостата» Сергей Целиков в своём Телеграм-канале.
В январе-марте 2026 россияне купили 2360 машин чешского автобренда. Это практически в четыре раза больше (+292%), чем в начале прошлого года.
Топ-5 самых продаваемых моделей Skoda в России:
- Superb — 1557 штук.
- Karoq — 284;
- Kamiq — 245;
- Kodiaq — 160;
- Octavia — 114.
Как отметил Целиков, практически все новые автомобили Skoda (96%), вставшие на учет с начала 2026 года, поступили в Россию из Китая. В Поднебесной у чешской компании есть два завода — в Шанхае и Ичжэне.
