Продажи Skoda в России взлетели почти на 300%: топ-5 самых востребованных моделей

Чешская марка ушла с российского авторынка в 2022 году.

В России резко вырос спрос на новые автомобили Skoda. Об этом рассказал гендиректор «Автостата» Сергей Целиков в своём Телеграм-канале.

В январе-марте 2026 россияне купили 2360 машин чешского автобренда. Это практически в четыре раза больше (+292%), чем в начале прошлого года.

Топ-5 самых продаваемых моделей Skoda в России:

Superb — 1557 штук. Karoq — 284; Kamiq — 245; Kodiaq — 160; Octavia — 114.

Как отметил Целиков, практически все новые автомобили Skoda (96%), вставшие на учет с начала 2026 года, поступили в Россию из Китая. В Поднебесной у чешской компании есть два завода — в Шанхае и Ичжэне.

