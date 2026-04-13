Hyundai «подарила» победу Toyota на Ралли Хорватии WRC

Всё решила ошибка пилота на последних километрах гонки.

© Luca Barsali/Keystone Press Agency/Global Look Press

Заводская команда Hyundai в мировом первенстве по ралли потерпела обидное поражение на Ралли Хорватии в минувшие выходные. Корейская марка была в шаге от первой победы в сезоне, всё испортила одна единственная ошибка пилота.

Три первых этапа WRC 2026 года в одни ворота выиграла Toyota. Однако гонка на асфальтовых дорогах Хорватии с самого начала пошла для японской марки не по плану: лидер чемпионата Элфин Эванс попал в аварию в пятницу утром и сошёл с дистанции, победитель Ралли Монте-Карло Оливер Сольберг вылетел с трассы всего через пять километров после старта, победитель предыдущего этапа Такамото Катцута пробил колесо в субботу и потерял время.

Лидер Hyundai Тьерри Нёвиль воспользовался проблемами соперников и уверенно обосновался на первой строчке. К вечеру субботы чемпион мира-2024 оторвался на 1 минуту 14 секунд, что по меркам WRC весьма солидно. С таким же преимуществом он ушёл на дистанцию заключительного, 20-го спецучастка. Доп был коротким – всего 14,5 км, поэтому победа была практически в кармане. Однако Нёвиль врезался в бетонный блок, серьёзно повредил переднюю правую часть своей i20 N Rally1 и сошёл.

В итоге победа досталась Катцуте, который к тому моменту уже находился на финише. Японец выиграл второй раз подряд после Ралли Сафари и благодаря проблемам Эванса в пятницу вышел на первую строчку в чемпионате. Ну а Toyota продолжила свою победную серию в сезоне-2026, выиграв четвёртый раз из четырёх возможных.

Результаты Ралли Хорватии WRC:

Такамото Катцута (Toyota, Япония) — 2:51.15,8 Сами Паяри (Toyota, Финляндия) +20,7 Хейден Паддон (Hyundai, Новая Зеландия) +2.07 Йоанн Россель (Lancia, Франция) +5.1 Лео Россель (Citroen) + 5,5

После четырёх из 14-ти этапов Катцута возглавляет чемпионат с 81 очком. Эванс отстаёт от японца на семь баллов, замыкает тройку лидеров Сольберг, на счету которого 68 очков. Следующее ралли пройдёт с 23 по 26 апреля в Испании.

