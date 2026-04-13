Россиянам рассказали о двукратном росте цен на бензин

Стало известно, как изменились цены на АЗС с начала 2026 года.

Стоимость бензина на автозаправочных станциях (АЗС) в России выросла на 3% с начала 2026 года. Это даже больше инфляции по стране, следует из публикации Росстата.

Если в конце прошлого года средняя цена одного литра бензина составляла 64,65 рубля, то теперь — 66,63 рубля. Таким образом, за январь-март «горючка» подорожала на 1,98 рубля или на 3,07%. Для сравнения, инфляция в первом квартале составила 2,95%.

В годовом сравнении бензин вырос в цене на 11,86%. В конце марта прошлого года стоимость автомобильного топлива равнялась 59,34 рублям за литр. Причём в январе-марте 2025-го рост цен на бензин был почти вдвое меньше нынешнего: +1,69%. А двумя годами ранее этот показатель и вовсе находился на уровне +0,67%.

В целом стоит отметить, что цены на бензин в январе-марте растут уже третий год. Последняя на данный момент отрицательная динамика в первом квартале была зафиксирована в 2023-м, когда за первый квартал года литр топлива стал на 0,01% дешевле.

