Составлен рейтинг самых надёжных автомобилей в 2026 году

Иван Беликов

Перечислены автомобили, которые меньше всего нуждаются в ремонте.

© greiss design/Shutterstock

Авторитетное бизнес-издание Consumer Reports опубликовало ежегодный рейтинг самых надёжных автомобилей. В список попали свыше 26 марок из шести стран.

В ходе масштабного исследования издание опросило 380 тысяч автовладельцев по всему миру, которые поделились мнением о той или другой модели. В результате каждая марка получила оценку по 100-балльной шкале за надёжность.

Четыре первые строчки в рейтинге надёжности возглавили японские автомобили. Первую строчку заняла Toyota с 68 баллами, а следом разместились Subaru, Lexus и Honda. В то же время Mazda рухнула с шестого на 14-е место.

Лучшей из остальных позади японской четвёрки стала немецкая BMW. Причём это единственная марка из Германии в топ-10. Audi стала 13-й, Volkswagen на 16-м, а Mercedes-Benz – на 19-м.

Отметим также большой прогресс Tesla. Американский бренд электрических машин за год поднялся с 18-го на 9-е место.

Мировой рейтинг самых надёжных автомобилей в мире в 2026 году:

  1. Toyota — 66 баллов;
  2. Subaru — 63;
  3. Lexus — 60;
  4. Honda — 59;
  5. BMW — 58;
  6. Nissan — 57;
  7. Acura — 54;
  8. Buick — 51;
  9. Tesla — 50;
  10. Kia — 49;
  11. Ford — 48;
  12. Hyundai — 48;
  13. Audi — 44;
  14. Mazda — 43;
  15. Volvo — 42;
  16. Volkswagen — 42;
  17. Chevrolet — 42;
  18. Cadillac — 41;
  19. Mercedes-Benz — 41;
  20. Lincoln — 40;
  21. Genesis — 33;
  22. Chrysler — 31;
  23. GMC — 31;
  24. Jeep — 28;
  25. Ram — 26;
  26. Rivian — 24.

Составлен рейтинг самых надёжных автомобилей в России