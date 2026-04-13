Составлен рейтинг самых надёжных автомобилей в 2026 году

Перечислены автомобили, которые меньше всего нуждаются в ремонте.

Авторитетное бизнес-издание Consumer Reports опубликовало ежегодный рейтинг самых надёжных автомобилей. В список попали свыше 26 марок из шести стран.

В ходе масштабного исследования издание опросило 380 тысяч автовладельцев по всему миру, которые поделились мнением о той или другой модели. В результате каждая марка получила оценку по 100-балльной шкале за надёжность.

Четыре первые строчки в рейтинге надёжности возглавили японские автомобили. Первую строчку заняла Toyota с 68 баллами, а следом разместились Subaru, Lexus и Honda. В то же время Mazda рухнула с шестого на 14-е место.

Лучшей из остальных позади японской четвёрки стала немецкая BMW. Причём это единственная марка из Германии в топ-10. Audi стала 13-й, Volkswagen на 16-м, а Mercedes-Benz – на 19-м.

Отметим также большой прогресс Tesla. Американский бренд электрических машин за год поднялся с 18-го на 9-е место.

Мировой рейтинг самых надёжных автомобилей в мире в 2026 году:

Toyota — 66 баллов; Subaru — 63; Lexus — 60; Honda — 59; BMW — 58; Nissan — 57; Acura — 54; Buick — 51; Tesla — 50; Kia — 49; Ford — 48; Hyundai — 48; Audi — 44; Mazda — 43; Volvo — 42; Volkswagen — 42; Chevrolet — 42; Cadillac — 41; Mercedes-Benz — 41; Lincoln — 40; Genesis — 33; Chrysler — 31; GMC — 31; Jeep — 28; Ram — 26; Rivian — 24.

