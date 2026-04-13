Составлен рейтинг самых надёжных автомобилей в 2026 году
Перечислены автомобили, которые меньше всего нуждаются в ремонте.
Авторитетное бизнес-издание Consumer Reports опубликовало ежегодный рейтинг самых надёжных автомобилей. В список попали свыше 26 марок из шести стран.
В ходе масштабного исследования издание опросило 380 тысяч автовладельцев по всему миру, которые поделились мнением о той или другой модели. В результате каждая марка получила оценку по 100-балльной шкале за надёжность.
Четыре первые строчки в рейтинге надёжности возглавили японские автомобили. Первую строчку заняла Toyota с 68 баллами, а следом разместились Subaru, Lexus и Honda. В то же время Mazda рухнула с шестого на 14-е место.
Лучшей из остальных позади японской четвёрки стала немецкая BMW. Причём это единственная марка из Германии в топ-10. Audi стала 13-й, Volkswagen на 16-м, а Mercedes-Benz – на 19-м.
Отметим также большой прогресс Tesla. Американский бренд электрических машин за год поднялся с 18-го на 9-е место.
Мировой рейтинг самых надёжных автомобилей в мире в 2026 году:
- Toyota — 66 баллов;
- Subaru — 63;
- Lexus — 60;
- Honda — 59;
- BMW — 58;
- Nissan — 57;
- Acura — 54;
- Buick — 51;
- Tesla — 50;
- Kia — 49;
- Ford — 48;
- Hyundai — 48;
- Audi — 44;
- Mazda — 43;
- Volvo — 42;
- Volkswagen — 42;
- Chevrolet — 42;
- Cadillac — 41;
- Mercedes-Benz — 41;
- Lincoln — 40;
- Genesis — 33;
- Chrysler — 31;
- GMC — 31;
- Jeep — 28;
- Ram — 26;
- Rivian — 24.