В России рухнули продажи одного класса автомобилей
Этот сегмент российского авторынка ушёл в минус почти на 20%.
Начало 2026 года выдалось непростым для российского авторынка. И если успешный март позволил классу легковых автомобилей всё-таки закончить первый квартал в плюсе, то другой, не такой массовый сегмент ушёл в гигантский минус.
Как пишет «Автостат», в январе-марте россияне купили 4233 новых пикапа. Это сразу на 19% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Для сравнения, в целом рынок по итогам первого квартала вырос на 4%. С другой стороны, продажи пикапов просели чуть меньше, чем сегмент легких коммерческих авто, упавший на 23%.
Топ-5 самых востребованных пикапов в России в январе-марте 2026 года
Первую строчку по продажам занял китайский JAC T9, лидирующий на рынке пикапов с конца 2024 года. На второе место место поднялся «американец» RAM 1500, который поставляется в Россию по параллельному импорту. Третье место занял ещё один «китаец» — Changan Hunter Plus.
- JAC T9 — 647 штук;
- RAM 1500 — 631;
- Changan Hunter Plus — 521;
- УАЗ «Пикап» — 510;
- Great Wall Poer — 428.
В марочном рейтинге лидирует JAC — 674 проданных автомобиля. На втором месте RAM с объёмом реализации 631 единица, замыкает тройку лидеров Changan — 523 штук.
