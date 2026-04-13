В России рухнули продажи одного класса автомобилей

Этот сегмент российского авторынка ушёл в минус почти на 20%.

© JAC

Начало 2026 года выдалось непростым для российского авторынка. И если успешный март позволил классу легковых автомобилей всё-таки закончить первый квартал в плюсе, то другой, не такой массовый сегмент ушёл в гигантский минус.

Как пишет «Автостат», в январе-марте россияне купили 4233 новых пикапа. Это сразу на 19% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Для сравнения, в целом рынок по итогам первого квартала вырос на 4%. С другой стороны, продажи пикапов просели чуть меньше, чем сегмент легких коммерческих авто, упавший на 23%.

Топ-5 самых востребованных пикапов в России в январе-марте 2026 года

Первую строчку по продажам занял китайский JAC T9, лидирующий на рынке пикапов с конца 2024 года. На второе место место поднялся «американец» RAM 1500, который поставляется в Россию по параллельному импорту. Третье место занял ещё один «китаец» — Changan Hunter Plus.

JAC T9 — 647 штук; RAM 1500 — 631; Changan Hunter Plus — 521; УАЗ «Пикап» — 510; Great Wall Poer — 428.

В марочном рейтинге лидирует JAC — 674 проданных автомобиля. На втором месте RAM с объёмом реализации 631 единица, замыкает тройку лидеров Changan — 523 штук.

