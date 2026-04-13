Аномальный рост цен зафиксирован на заправках в Москве

Как изменилась стоимость бензина на московских АЗС за последнюю неделю и что удивительного в этой динамике?

Ситуация с ценами на бензин на автозаправочных станциях (АЗС) в Москве постепенно улучшается после рекордного роста на 20 копеек две недели подряд. Об этом свидетельствуют данные Московской топливной ассоциации (МТА), в которых есть некоторая, скажем так, аномалия.

Вторую неделю темпы подорожания бензина в столице снижаются. С 6 по 13 апреля автомобильное топливо прибавило в цене на 8 копеек. Неделей ранее рост цен на «горючку» замедлился на 11 копеек.

Интересно, что все виды бензина подорожали одинаково — на 8 копеек. Не поддержала этот удивительный тренд только солярка, выросшая в стоимости на 5 копеек.

Как изменилась стоимость бензина и дизтоплива на московских АЗС с 6 по 13 апреля:

АИ-92 : +8 копеек, с 63,83 до 63,91 рубля;

: +8 копеек, с 63,83 до 63,91 рубля; АИ-95: +8 копеек, с 70,36 до 70,44 рубля;

+8 копеек, с 70,36 до 70,44 рубля; АИ-100: +8 копеек, с 95,50 до 95,58 рубля;

+8 копеек, с 95,50 до 95,58 рубля; ДТ: +5 копеек, с 77,11 до 77,16 рубля.

Об изменении цен на топливо по всей стране Росстат расскажет в ближайшую среду, 15 апреля.

Россиянам рассказали о двукратном росте цен на бензин