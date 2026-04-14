Российские водители смогут обжаловать штрафы по-новому

На «Госуслугах» может появиться единый сервис для обжалования штрафов водителей.

В России хотят упростить процесс обжалования штрафов ГИБДД и ввести для этого единый онлайн-сервис. Соответствующее предложение направлено главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву.

С осени 2021 года российские водители могут обжаловать штрафы на «Госуслугах», однако пока эта возможность распространяется только на нарушения, зафиксированные автоматической дорожной камерой. Если штраф выписан инспектором, оспорить его можно только обратившись в ГИБДД и суд.

Как пишет РИА Новости, депутаты Госдумы от партии «Новые люди» предлагают создать на «Госуслугах» сервис, с помощью которого несогласный со штрафом автомобилист сможет подать жалобу независимо от того, каким способом было зафиксировано нарушение ПДД.

«Перевод процедуры обжалования всех автомобильных штрафов в единый пользовательский контур на портале «Госуслуги» позволил бы создать для граждан на базе уже имеющихся цифровых инструментов удобный и прозрачный механизм», — пояснили авторы инициативы.

При этом депутаты отметили, что необходимо будет сохранить действующие способы подачи жалобы в качестве альтернативы. Другими словами, водители по-прежнему смогут обращаться в Госавтоинспекцию или судебные инстанции лично или по почте.

Верховный суд отказал в жалобе водителю, попавшему в ловушку ГИБДД