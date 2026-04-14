Новейшая разработка Geely попала в Книгу рекордов Гиннесса

Китайский концерн превзошёл рекорд своих японских конкурентов.

© Shutterstock

Китайский автогигант Geely готовится совершить революцию в сфере гибридных силовых установок. Ещё до презентации разработка компании попала в Книгу рекордов Гиннесса и стала предметом гордости для «китайцев».

Новейшая полуэлектрическая система i-HEV была официально представлена в минувший понедельник, 13 апреля. Отличительная особенность этого гибрида — расход топлива и электроэнергии от батареи, рассчитываемые искусственным интеллектом.

© Geely

ИИ в режиме реального времени анализирует такие параметры окружающей среды, как температура, влажность и высота над уровнем моря. На основе этих данных автоматически силовая установка подстраивается под оптимальное потребление топлива/электричества.

В ходе тестов седан Geely Emgrand, оснащенный этой системой, показал расход топлива 2,22 литра на 100 километров. Это стало новым мировым рекордом экономичности топлива, занесенным в Книгу рекордов Гиннесса.

© CarNewsChina

«Японские гибридные автомобили пока не могут сравниться с нашей силовой установкой по этому показателю», — цитирует Reuters представителя Geely.

В Китае не просто так упоминают «японцев». Именно Япония является родоначальником гибридных автомобилей: в 1997-м в Стране восходящего солнца был продан первый в истории серийный гибрид — Toyota Prius первого поколения. И предыдущий рекорд экономичности по топливу как раз принадлежал «японцам». Осенью 2024 года Toyota Prius новой генерации показал результат 2,5 литра на 100 км.

Уже в нынешнем году новейшая гибридная система появится на нескольких моделях Geely. Среди них — Monjaro, Preface, Emgrand, которые пользуются большим спросом в России.

