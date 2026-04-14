Сколько российских авто затронет новый утильсбор в Казахстане

Стало известно, какое количество российских автомобилей попадёт под повышенный утилизационный сбор.

Повышение утильсбора на российские автомобили затронет меньше 2% авторынка Казахстана. Об этом сообщило Министерство промышленности и строительства Республики.

Уже в мае вступит в силу «зеркальный ответ» властей Казахстана на несколько повышений «утиля» на иномарки, импортируемые в Россию. Единый разовый платёж вырастет в десятки раз.

Как отметили в Министерстве на запрос ТАСС, доля импорта из России в официальных продажах новых автомобилей в Казахстане последние несколько лет находится на минимальных значениях:

2024-й: 0,43% (883 авто);

2025-й: 1,31% (3088);

Январь-февраль 2026-го: 1,62% (447).

Основную долю импорта занимают автомобили Lada (Granta, Vesta, Niva), а также грузовые машины и автобусы КамАЗ и ГАЗ.

Россия не станет отвечать Казахстану на повышение утильсбора на авто