Москвичам рассказали, как избежать пробок при поездке на дачу
В столице начался сезон «дачных» пробок.
В Москве и Московской области стартовал дачный сезон, а это значит, что на дорогах увеличилось количество автомобилей. Минимум до середины сентября будет больше пробок, особенно по пятницам, когда большинство дачников стремятся уехать из города.
«С началом дачного сезона и в преддверии майских праздников мы традиционно фиксируем рост трафика. По пятницам машин становится на 3% больше, чем в остальные рабочие дни», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Центр организации дорожного движения (ЦОДД) дал следующие советы водителям, особенно дачникам, чтобы сэкономить время при загородной поездке:
- Выезжать за город вечером в четверг, когда трафик значительно ниже, чем днём или вечером в пятницу;
- Если выехать в четверг не получается, лучше выбрать раннее утро пятницы или субботы — с 05:00 до 07:00.
- В пятницу лучше избежать промежутка с 16:00 до 20:00. Это самые загруженные часы на всех вылетных магистралях.
- Возвращаться в город лучше в воскресенье с 21:00 до 22:00 и утром в понедельник — с 04:00 до 06:00.
Затруднение движения в дачный сезон ожидается прежде всего на Липецкой улице, Ленинградском, Ярославском, Щелковском, Варшавском и Каширском шоссе.
